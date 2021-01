Pai é preso acusado de matar filho em Chapada dos Guimarães

Policiais civis de Chapada dos Guimarães localizaram nessa quarta-feira (27), em Cuiabá, um homem de 66 anos que estava há dois anos foragido depois de ter cometido um homicídio na cidade.

Ele foi preso em sua residência, no bairro Serra Dourada, na Capital, e encaminhado à Delegacia de Chapada dos Guimarães para formalização do mandado de prisão.

Na noite do dia 27 de janeiro de 2019, no bairro Santa Cruz, em Chapada dos Guimarães, a Polícia Militar foi acionada apara atender uma ocorrência de lesão corporal. Quando os policiais chegaram à residência encontraram Reinaldo do Nascimento Silva, 29 anos, caído no chão com uma perfuração no abdômen causada por um instrumento cortante.

Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que socorreu o rapaz até o hospital municipal. Conforme as informações coletadas pela Polícia Civil durante a investigação, a vítima saiu de sua casa pedindo socorro e disse que tinha sido ferido pelo próprio pai após uma discussão entre ambos.

Reinaldo passou por atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda na madrugada.

Desde então o pai e suspeito pelo homicídio ficou foragido até ser localizado nesta quarta-feira, em Cuiabá.

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à unidade prisional de Chapada dos Guimarães.