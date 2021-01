Pai pede corpo da filha a chefe do tráfico

Os familiares da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, desaparecida há quatro dias, acreditam que ela tenha sido assassinada por um traficante do Complexo da Penha, na zona norte do Rio.

De acordo com parentes, a jovem teve um relacionamento com o criminoso durante um ano. Em entrevista à Record TV Rio, o pai de Bianca disse ter pedido o corpo da filha para o traficante apontado com um dos chefes do tráfico local.

“Falei com ele, olho no olho. Falei: ‘tira a minha dor. Deixa eu enterrar minha filha. Não quero saber como vou pegá-la, não’. Mas nada ele fez”, disse o homem que prefere não se identificar.

Ainda segundo a família, Bianca estava morando com pai na Baixada Fluminense para ficar longe das ameaças do ex. No entanto, ela esteve na comunidade, no último domingo (3), para comemorar o aniversário de uma amiga. No local, ela teria sido surpreendida com a chegada do traficante, que a obrigou a entrar em um carro.

A Polícia Civil abriu uma investigação, mesmo antes de a família registrar um boletim de ocorrência, devido à repercussão do caso. O pai prestou depoimento na delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada, sob forte esquema de segurança e disse ter fornecido informações sobre o relacionamento da filha com o suspeito.