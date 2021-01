Parque Escondidinho será entregue neste semestre

As obras do Parque Ecológico Escondidinho localizado às margens do córrego Escondidinho na região Salmen foram retomadas no dia 11 de janeiro, com o novo prazo de conclusão de quatro meses.

“Em torno de 50% da obra foi feita até o ano passado, a empresa nos avisou que pretende finalizar em três meses se a chuva não atrapalhar”, afirmou a secretária Municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado.

O local contará com arena, parque, quiosque, parte administrativa, mirante, pista de caminhada de mais de quatro mil metros quadrados, entre outros elementos de bem estar e lazer para a população rondonopolitana, em especial da região vizinha como os moradores dos bairros Jardim Ana Carla, Parque Universitário, Parque Universitário, Pedra 90, Rui Barbosa e Vila Olinda.

O projeto que também garante a reurbanização ao redor do parque foi elaborado pela gestão municipal juntamente com outros espaços de preservação ambiental e lazer, entre eles o Parque das Mangueiras, Parque Encontro das Águas Lamartine da Nóbrega e Parque Natural Municipal de Rondonópolis.