Paulo Schuh diz que está na Câmara para “servir” a sociedade

Empresário do ramo da segurança eletrônica e ex-líder comunitário da região do Sagrada Família, o agora vereador Paulo Schuh (DC) que pretende dedicar seu mandato a atender as comunidades e procurar soluções para suas demandas. Mas ele deixa claro que sua prioridade será buscar soluções para os problemas da região onde mora, que é o maior bairro e um dos mais antigos da cidade, mas até hoje carente de obras fundamentais como asfalto e sistema de drenagem de águas da chuva.

“Nós vamos continuar da mesma forma, só que agora trabalhando por toda a cidade, que precisa da infraestrutura, cobrando a infraestrutura, ajudando o Executivo vir algum projeto que for viável para a sociedade, o vereador Paulo Schuh vai ser parceiro. Nós estamos aqui na Câmara somente para servir”, pontuou.

Entre suas primeiras ações no Parlamento, uma série de requerimentos pedindo explicações do Executivo a respeito de obras em andamento e até concluídas mas com problemas na sua execução, como uma praça que foi construída no bairro Colina Verde, em frente á casa do prefeito José Carlos do Pátio (SD).

“O papel do vereador é fiscalizar de que forma o nosso dinheiro está sendo aplicado nessas obras. Nós já vimos acompanhando essa obra desde quando erámos apenas presidente de bairro. Aquela obra foi entregue a pouco tempo e está malfeita, foi entregue já com a calçada já quebrada, a quadra de areia foi feita uma drenagem com uma manta, a manta já furou, a pedra já misturou. Nós queremos que seja feita obra de qualidade”, concluiu.

Assista abaixo o vídeo com a íntegra da entrevista com o vereador: