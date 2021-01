PJC conclui investigações e identifica envolvidos em triplo homicídio de jovens

Um triplo homicídio ocorrido no dia 11 de dezembro de 2020, em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), foi esclarecido pela Polícia Civil, com a identificação de seis envolvidos no crime, sendo que quatro deles já estão presos.

Conforme a investigação realizada pela Delegacia de Lucas do Rio Verde, na madrugada do 11 de dezembro passado, três homens invadiram uma das quitinetes em um conjunto residencial no bairro Rio Verde e dispararam contra três pessoas que estavam na casa.

Os irmãos Alessandro dos Santos Rodrigues, 21 anos e Fábio dos Santos Rodrigues, 18 anos, morreram no local. A terceira vítima, Paulo Victor Pereira Macedo, 22 anos, foi socorrido ainda com vida ao Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois.

Em diligências, a equipe de investigação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, apurou que a ação dos criminosos impossibilitou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas na madrugada após o grupo invadir a casa, que estava com a porta aberta, e executar os três jovens. Informações preliminares também apontaram que o crime foi motivado por disputa entre facções criminosas, uma justificativa torpe para a banalização da vida.

A investigação concluiu que o triplo homicídio teve a participação de seis pessoas, sendo dois adolescentes, de 15 e 16 anos, e quatro adultos.

O delegado de Lucas do Rio Verde, Eugenio Rudy Junior, representou pela apreensão dos adolescentes, que tiveram a medida cumprida e estão internados em unidade socioeducativa.

Em relação aos quatro adultos envolvidos no crime foi também representada pelas prisões, deferidas pelo juízo da Comarca local. Dois dos executores dos homicídios foram presos e os outros ainda estão foragidos.

As diligências seguem para localizar os foragidos.