PJC descarta participação de suspeito preso em morte de Terezinha Silva

A Polícia Judiciária Civil (PJC) descartou a participação de um homem preso na última terça-feira (26) por suspeita de participação no crime que vitimou a presidente do Sanear, Terezinha Silva, que foi barbaramente morta a tiros no último dia 15, no momento em que ela ia para o trabalho. O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso por policiais da Força Tática, e com ele os policiais apreenderam diversas munições de calibre 38 e de calibre 380, além de uma grande quantidade de dinheiro e algumas porções de droga.

Os policiais militares teriam chegado até o suspeito após receberem uma denúncia anônima e ele foi preso em um bar no bairro Serra Dourada, em companhia de outro homem, que segundo a PM seria seu parceiro em diversos crimes e também teria ligação com uma facção criminosa.

Mas, as informações foram checadas pela Polícia Civil de Rondonópolis e os policiais chegaram à conclusão de que não há evidências de que a pessoa detida pela PM seja um dos envolvidos no homicídio.

Por meio de nota, a PJC esclareceu que continuará realizando quantas diligências forem necessárias para o completo esclarecimento do crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Até o momento, já foram realizadas várias oitivas e a DHPP ainda aguarda o resultado das perícias realizadas para avançar nas investigações.

Essa é a segunda vez que a Polícia Civil descarta a participação de suspeitos presos pela PM.