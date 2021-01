PM de folga presencia tentativa de roubo, reage e atira em um dos bandidos

Uma tentativa de roubo com cárcere privado aconteceu em uma borracharia nesta segunda-feira (18), entre os bairros Conjunto São José com o Jardim Liberdade em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações um PM foi levar sua bicicleta para encher o pneu e ao chegar no local, observou uma atitude suspeita aparentando ser um roubo com três vítimas em cárcere.

Neste momento o policial também foi rendido por três suspeitos, ele reagiu e trocou tiros com um dos bandidos que foi atingido.

O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o baleado de 31 anos em estado grave e em seguida o encaminhou para o Hospital Regional.

A arma do suspeito foi apreendida e os outros dois criminosos conseguiram fugir.