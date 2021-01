PM e Corpo de Bombeiro impedem homem de pular de ponte do Rio Vermelho

Através de negociações da Polícia Militar (PM), foi possível impedir que um homem pulasse da ponte do Rio Vermelho, nesta sexta-feira (22) em Rondonópolis- MT.

De acordo com as primeiras informações um homem de estatura mediana e pele morena estava tentando pular no Rio para tirar sua vida desde o início da noite.

O trânsito ficou completamente parado e estiveram no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), PM e Corpo de Bombeiro.

O Tenente Coronel Gleber Candido Moreno comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) informou que as negociações iniciaram através do Tenente Janeferson e que momentos depois foi assumido por ele.

A vítima que aparenta ter entre 30 anos não foi identificada e parecia estar sobre efeitos de álcool ou entorpecente, ele veio de Várzea Grande e está na cidade a cerca de 30 dias.

A guarnição da PM e Corpo de Bombeiro atentos no momento da negociação, notaram uma desatenção do homem e conseguiram o render, impedindo que tirasse a própria vida.

O Samu o encaminhou para receber atendimento médico e até o momento é desconhecida a causa que motivou ele querer se matar.