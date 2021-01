PM prende quatro logo após assaltarem duas lanchonetes

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de quatro indivíduos suspeitos de terem praticado roubos à mão armada contra duas lanchonetes na madrugada desse sábado (30). Com os suspeitos, os policiais apreenderam os produtos do crime e a uma arma de fogo, além de drogas e outros objetos.

Os policiais chegaram aos suspeitos após receberem a informação de que duas lanchonetes teriam sido roubadas na cidade ainda na noite de sexta-feira (29).

Em rondas, os policiais localizaram um veículo com as mesmas características do possivelmente usado no cometimento, um VW Gol de cor preta. Quando se aproximaram do mesmo, dois homens que estavam próximos do veículo tentaram fugir do local, mas foram abordados pelos policiais. Como a descrição desses dois batia com a dos suspeitos do crime, os policiais realizaram uma revista pessoal nos mesmos e encontraram com eles uma corrente e uma carteira que foram roubadas numa das lanchonetes, além de um revólver calibre .38 e seis munições.

Eles então passaram a descrição do veículo, que foi avistado por outra guarnição em alta velocidade transitando pela Avenida Presidente Kennedy. Assim que avistaram os policiais, os indivíduos entraram pela Rua Fernando Correia da Costa e em seguida na Avenida Ponce de Arruda, quando acabaram sendo abordados.

Com os ocupantes do veículo foram encontrados a quantia de R$ 1.763,50, o mesmo valor roubado do caixa de uma das lanchonetes, além de diversos adesivos vinculados a uma facção criminosa e uma porção de maconha.

Foram presos na ação policial R.I.S., de 31 anos, P.C.S.S., de 21 anos, C.H.S.S., 23 anos, B.A.O., de 24 anos, e os policiais ainda procuram por um quinto elemento que faria parte do bando.

Eles responderão pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.