PM prende segundo envolvido em morte de líder de assentamento rural

Policiais militar do município de Jaciara prenderam na segunda-feira (25) mais um envolvido no homicídio que resultou na morte do líder do assentamento Renascer União da Vitória, Afonso João Silva, 56 anos, morto no dia 14 de fevereiro do ano passado. Ele é o segundo suspeito de participação no crime e o indivíduo, de iniciais T.M.C., de 24 anos, conhecido como “Cuiabano”, foi preso em sua residência, no bairro Francisco Martelli.

Os policiais teriam chegado até o suspeito após denúncia anônima, que informou aos policiais o paradeiro do suspeito.

O crime aconteceu no assentamento do qual Afonso era líder comunitário, localizado próximo da BR-364 a cerca de 50 quilômetros da cidade. Ele foi encontrado já sem vida por vizinhos do assentamento, que afirmaram terem ouvido tiros durante a noite, mas não deram maior importância para o fato.

No mesmo dia, a PM já havia prendido o primeiro envolvido no crime e desde então suspeito. Desde então, os policiais procuravam pelo outro suspeito, que só foi preso ontem, após os policiais receberem denúncia anônima informando o paradeiro do mesmo, que foi preso sem apresentar resistência.

O suspeito já era procurado por um roubo ocorrido no dia cinco deste mês em um supermercado da cidade. Acompanhado de seu advogado, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil Judiciária de Jaciara para demais medidas legais e apuração complementar dos dois crimes.