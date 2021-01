PM recupera veículo roubado instantes seguintes após o crime e apreende menor

Um Veículo foi roubado na noite desta terça-feira (12), na Avenida Lions Internacional, Vila Aurora e recuperado em momentos seguintes pela Polícia Militar (PM) de Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Tenente Janeferson, um cidadão estava comendo um lanche e um indivíduo que se trata de um menor, chegou no local a pé em posse de uma pistola 765 e anunciou o roubo do veículo e fugiu.

A vítima acionou a PM que de imediato fez um cerco pela região e o veículo EcoSport foi visualizado na Avenida dos Estudantes.

No momento em que o suspeito notou a perseguição fez uma virada brusca em sentido ao bairro Sagrada Família, o carro parou e o indivíduo iniciou fuga a pé, porém, sem êxito.

Após ser capturado ele afirmou que usaria o veículo para cometer outro crime.

Diante dos fatos foi apreendido para que se possa tomar as medidas necessárias.