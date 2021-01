Policiais recebem elogio por socorrer família durante temporal

Na manhã desta sexta-feira (13.01) o comandante geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, recebeu em seu gabinete o sargento Carlos José da Silva e o soldado Leodson Luiz Mendes Pereira para um ato de elogio formal. Os dois policiais salvaram uma família cujo carro ficou ilhado na enchente provocada pelo temporal que caiu sobre Cuiabá no último domingo (10).

Lotados na 21ª Companhia de Polícia Militar do Centro, o sargento Carlos e o soldado Luiz faziam rondas na região central quando depararam com uma família dentro de um Fiat Uno. O veículo estava parado na Avenida Tenente Coronel Duarte parcialmente coberto de água com três ocupantes, um casal e uma criança de quatro anos.

Sem conseguir seguir trafegando pela via, a família corria riscos de ser arrastada pela enxurrada. Os dois policiais retiram os três ocupantes do carro e os levaram para um local seguro.

Durante a entrega do elogio o coronel Assis destacou o senso de responsabilidade e compromisso dos dois policiais com a missão maior da Polícia Militar, que é ‘servir e proteger’ mesmo em situações que representem riscos à própria vida.

“Além de exemplo a todos os policiais militares, o ato desses policiais faz com que a sociedade compreende a dedicação, a coragem e o risco a que estão submetidos os nossos policiais”, completou o coronel Assis.

Os policiais receberam o elogio ao lado de familiares, do comandante da 21ª Cia Centro, tenente-coronel Corrêa Júnior, e de outros oficiais do Comando Geral da PMMT.

SARGENTO HOMENAGEADA

Com um longo currículo como voluntário do Programa de Resistência à Drogas e Violência, a sargento Sandra Aparecida da Silva também recebeu elogio do comandante geral.

Há quase 10 anos ela interpretando o Leão, mascote do Proerd, nas atividades educativas e recreativas de prevenção às drogas. No calor escaldante de Cuiabá, Sandra passa horas vestida a pesada roupa do personagem símbolo do Proerd, o Leão, alegrando as crianças e adolescentes.

Sd Elias/PMMT

Presente em ações educativas, eventos culturais e festivos, como a entrega de presentes e cestas básicas da Operação Natal Feliz, realizada no final de 2020 pela PM, em parceria com a primeira dama Virgínia Mendes, a sargento Sandra não só leva alegria, chamando a atenção para os perigos do consumo de droga.