Policial atropelado por motorista bêbado passou por duas cirurgias

O policial Claudiney Costa, de 35 anos, segue internado em um hospital particular de Cuiabá. Ele foi atropelado no dia 10 de janeiro na saída de um shopping de Cuiabá.

Claudiney tinha acabado de colocar o filho de dois anos na cadeirinha do seu carro quando foi atingido por um veículo desgovernado. Câmeras do circuito de segurança de um shopping filmaram o acidente. As imagens estão com a Polícia Civil.

O motorista foi preso e fez o teste do bafômetro, que apontou o consumo de álcool. O resultado foi de 0.42 mm de álcool por litro de ar expelido.

Mesmo assim, o motorista foi solto na audiência de custódia mediante pagamento de fiança, parcelada em três vezes.

A esposa do policial militar, Suely Costa, disse que não há previsão de alta hospitalar para o marido. “Ele já fez duas cirurgias, uma no Pronto Socorro Municipal e a segunda no hospital que está internado agora”, explicou Suely, que esteva no carro no momento do acidente.

“Nesta segunda cirurgia foi feito o enxerto. Ele perdeu muito músculo no acidente”, disse Suely.