Prefeito determina toque de recolher e fechamento do comércio à partir das 22h

Durante coletiva a imprensa nesta segunda-feira (4), o prefeito de Tangará da Serra, Vander Masson (PSDB), assinou um novo decreto determinando toque de recolher no município entre as 22h e as 5h, com exceção dos entregadores de serviços delivery que podem circular até meia-noite.

Conforme o documento, às 22h, haverá toque de sirenes nas praças públicas e em locais estratégicos do município para avisar a população para retornar para casa.

Ele também determinou que os estabelecimentos comerciais devem fechar as portas até às 22h, com exceção dos serviços essenciais.

Por enquanto, a determinação é apenas orientativa. Caso não surtam efeito elas serão ampliadas para medidas mais rigorosas.

O prefeito também determinou a suspensão de atividades que possam aglomerar pessoas, de qualquer natureza, público ou privado, destinados à população local, seja aberto ou fechado, em quantidade superior a 100 pessoas.