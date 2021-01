Prefeitura divulga número de vacinados, mas sem nominar

A prefeitura de Rondonópolis divulgou para a imprensa hoje (27), uma relação com quantidade de vacinados e locais de trabalho dessas pessoas, dando alguma transparência para a questão da vacinação na cidade, como pedem os órgãos de controle e fiscalização, como Tribunal de Contas e Ministério Público.

O objetivo dos tais órgãos de controle ao cobrar que as prefeituras tornem transparente a relação nominal de vacinados é permitir que a população possa fiscalizar a aplicação das vacinas, identificando possíveis “fura filas”, ou seja: pessoas que não são da linha de frente ao combate ao coronavírus e tomaram a vacina antes de chegar a sua vez na fila dos grupos prioritários.

Não deixa de ser elogiável a atitude da administração municipal, que se dispôs a dizer ao menos o número de profissionais de saúde de cada uma das unidades que trabalham no combate diário ao coronavírus, mas se esqueceu o objetivo de tal “transparência” é permitir a fiscalização por parte da população, identificando casos de pessoas de fora do grupo prioritário que tenha tomado a primeira dose da vacina.

Afinal, sem saber quem foram os vacinados, nominalmente, como saber se essa pessoa está atuando na linha de frente do combate ao vírus?

Impossível não é, pois outras prefeituras, como a da cidade de Juara, divulgou em seu site na internet a relação com nome do servidor, numeração de documento pessoal e função de todos os vacinados, justamente para que a população possa fiscalizar e para que não restem dúvidas sobre a lisura do processo e também para deixar claro que não se fez uso político da vacina, colocando companheiros e aliados na frente dos verdadeiros destinatários do imunizante.

Seria uma forma interessante de retirar quaisquer dúvidas da população e dar mais credibilidade para a vacinação…