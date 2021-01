Prefeitura divulga plano de vacinação e anuncia início da imunização

Em uma entrevista coletiva realizada no final da tarde de hoje (19), a prefeitura de Rondonópolis anunciou o seu Plano Municipal de Vacinação e anunciou que a imunização dos grupos prioritários já definidos deve ter início na manhã dessa quarta-feira (20), a partir de 10h30, em local a ser definido, quando serão vacinadas as primeiras dez pessoas. A prioridade será vacinar os profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus na cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD), que estava acompanhado do secretário de Saúde do Município, Rodrigo Ferreira, e o gestor elogiou a rapidez com que o imunizante foi distribuído pelo Ministério da Saúde. “Eu quero parabenizar o Governo Federal pela agilidade que teve no encaminhamento das vacinas até o município de Rondonópolis e na distribuição do Brasil inteiro. Houve uma mobilização muito forte do ministro através da Força Aérea, do Exército e da Marinha para que as vacinas pudessem chegar o mais rápido possível nos municípios do país”, declarou.

O secretário de Saúde destacou que apesar da vacinação ter início nessa quarta, não é o caso da população correr para os postos de saúde e outras unidades do sistema, pois o público prioritário deve ser vacinado inicialmente nos seus próprios locais de trabalho. “A quantidade de pessoas que precisam ser vacinadas é muito maior que a quantidade de vacinas que vão ser ofertadas. O primeiro público-alvo será as pessoas que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. A partir do momento que nós atingirmos esse público, nós estaremos vacinando os demais profissionais da saúde. A partir daí partiremos para os institucionalizados, que são pessoas com mais de 60 anos e hospitalizados”, anunciou.

A partir daí, conforme o Município for recebendo novas remessas da vacina, a vacinação deve ser estendida para os demais públicos.

Ao todo, Rondonópolis recebeu 5.166 doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Desse total, 671 doses da vacina serão destinadas a imunizar os funcionários do Hospital Regional, unidade de referência ao tratamento da Covid-19, e as demais 4.495 doses ficarão á disposição da Secretaria de Saúde, que usará as mesmas para imunizar os profissionais da saúde que atuam no enfrentamento da doença.

Entre as prioridades, o primeiro público alvo será os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19, idosos institucionalizados acima de 60 anos, indígenas e comunidades ribeirinhas tradicionais.

A vacinação será em duas etapas, com metade das doses sendo usadas numa primeira rodada de vacinação e 21 após haverá o reforço, quando o público vacinado receberá uma segunda dose.