Prefeitura diz que mandará engenheiro para elaborar projeto

A prefeitura de Rondonópolis informou que irá enviar um engenheiro até a ponte sobre o Córrego Lajeadinho, localizada no prolongamento da Avenida Ponce de Arruda, para que o profissional elabore um projeto que solucione os problemas da mesma. A ponte de madeira liga os bairros Padre Rodolfo e Jardim das Flores, e está com sua estrutura comprometida pelo tempo e com a sua cabeceira corroída por uma grande erosão, que já consumiu mais da metade da via que passa sobre a mesma.

A situação foi denunciada por moradores da região, que estão preocupados com o avanço das erosões provocadas pelas águas da chuva e que podem a qualquer momento levar o resto da cabeceira da ponte.

Importante via de ligação do Jardim das Flores, a ponte é muito importante para os moradores da região, que a usam como alternativa à Avenida Bandeirantes, onde o tráfego de veículos é intenso e já vitimou vários moradores do bairro em acidentes de trânsito.

Em uma sucinta nota, a prefeitura de Rondonópolis informou que o engenheiro José Reinaldo será encarregado de elaborar o projeto, mas não informou que tipo de obra ou reparo será feito no local.