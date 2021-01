Prefeitura diz que novos secretários ainda não foram definidos

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) ainda não concluiu as articulações em torno da escolha dos nomes que comporão o primeiro escalão de seu governo frente a prefeitura de Rondonópolis. Ele estaria fechando os nomes de forma gradativa e deve anunciar a lista completa dos novos secretários e dos antigos que seguem na administração nos próximos dias.

Apesar de não ter anunciado de forma oficial nenhum nome novo e da mesma forma dizer quem da antiga equipe permanecerá no primeiro escalão, é certo a permanência de nomes como o do secretário de Habitação, Paulo José, que foi um dos principais coordenadores de campanha de Pátio, da secretária de Governo, Mara Gleibe, assim como do coordenador do Gabinete de Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu, entre outros.

Entre as novidades, o próprio prefeito já anunciou que pretende levar alguns dos vereadores eleitos para o seu staff, tendo inclusive falado abertamente em entregar a secretaria de Agricultura para seu companheiro de partido, Adilson do Naboreiro, que cederia a vaga na Câmara para Juary Miranda, morto pela Covid-19 no último sábado (1º). Com isso, não se sabe se Pátio pretende confirmar a ida do vereador para a Agricultura.

Outro que teve o nome ventilado para assumir uma secretaria na gestão Pátio foi o presidente do União, Edicarlos Olegini, o Gauchinho, cogitado para assumir a pasta do Esporte e Lazer, mas o próprio Gauchinho confessa nunca ter sido convidado oficialmente.

Questionada sobre o assunto, a Assessoria de Comunicação da prefeitura respondeu com uma suscinta nota, onde afirma que ainda não há uma definição sobre a composição do novo secretariado.

Veja abaixo a íntegra da nota da prefeitura:

A Prefeitura informa que a reestruturação administrativa das secretarias está sendo feita gradativamente e assim que todos os nomes do primeiro escalão estiverem definidos serão comunicados à imprensa.