Prefeitura irá disponibilizar relação de vacinados ao MPE

A prefeitura de Rondonópolis irá fornecer a relação nominal de todos os vacinados no município para o Ministério Público Estadual (MPE). A informação foi repassada por meio de nota, em que diz que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não foi notificada pelo MPE para que forneça as informações, mas já se adiantou e disse que irá fornecer as informações assim que receber a notificação.

Na mesma nota, a assessoria de comunicação da prefeitura informa que as vacinas foram repassadas para os hospitais da cidade e que estes estariam fazendo a vacinação e repassando as informações sobre os vacinados para a Secretaria Municipal de Saúde. A nota informa ainda que a vacinação com as primeiras 5.166 doses do imunizante CoronaVac que foram enviadas à cidade ainda não foi concluída.

A nota continua afirmando que todas as informações sobre a vacinação são repassadas para o Ministério da Saúde, e que os mesmos dados serão disponibilizados para o MPE, que por sua vez poderá torná-los públicos.

Anteriormente, no dia 26, a prefeitura chegou a divulgar um relatório da vacinação na cidade, mas sem citar o nome e a função dos vacinados, o que dificulta a população e os órgãos fiscalizadores terem a certeza de que de fato estão sendo obedecidos os critérios e vacinados somente os profissionais da saúde que de fato atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.