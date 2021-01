Prefeitura paga RGA 2020 aos servidores municipais

A Prefeitura de Rondonópolis paga a Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos ainda neste mês de janeiro, data base do serviço municipal. A recomposição referente à 2020, que é baseada no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), será de 4,52%.

A reposição dos salários gera um impacto de em média, R$ 10 milhões ao ano na folha de pagamento do Município e busca recompor as perdas salariais ocasionadas pela inflação acumulada no ano anterior ao pagamento. A RGA é incorporada aos salários dos servidores públicos efetivos e comissionados e tem previsão constitucional, artigo 7º, inciso IV.

Para garantir o pagamento da RGA de 2020, o Município está amparado legalmente. Conforme a Procuradoria Geral do Município, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Lei Complementar 173/2020) veda uma série de medidas até 31 de dezembro de 2021, dentre elas o aumento de gasto com pessoal. No entanto, o mesmo dispositivo legal estabelece como exceções as determinações legais anteriores à calamidade pública e, como a recomposição de perdas salariais tem precisão constitucional, se enquadra entre as exceções.

Entretanto, a Procuradoria explica que apesar de o pagamento da RGA ser permitido em função da garantia constitucional, se enquadrando como exceção de gastos com pessoal, o inciso VIII do artigo 8º da LC 173/2020 veda qualquer reajuste salarial acima da inflação medida pelo IPCA. Essa vedação, por sua vez, impede que a reposição seja feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O prefeito José Carlos do Pátio garante assim, mais uma vez, o pagamento da RGA dos servidores públicos. Em 2017, os servidores receberam 6,57% de recomposição; em 2018, 2,06%; em 2019, 3,43% e em 2020, 4,48%.

“É importante garantir o pagamento da reposição aos servidores. Todos os anos o pagamento foi priorizado na primeira gestão e agora não poderia deixar de fazer o mesmo”, disse o prefeito.

Para os servidores, o pagamento da reposição é fundamental para evitar perdas salariais maiores. “É importante que a reposição seja paga todos os anos, caso contrário, nossos salários estariam ainda mais defasados e com o poder de comprar ainda menor. A pandemia tornou a situação ainda mais complicada”, diz a servidora Elizabeth Rodrigues Costa, que atua há 13 anos na Prefeitura.