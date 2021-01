Presidente da comissão de educação da AL diz que não há condições para o retorno das aulas em MT

O presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, deputado estadual Valdir Barranco (PT), disse à imprensa, que não vê condições de retomada das aulas presencias no estado antes da vacinação contra a covid-19, como prevê o governo do estado para o dia 8 de fevereiro.

Barranco afirmou que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) deveria ter feito um controle efetivo da curva epidemiológica em todos os municípios para garantir segurança sanitária e o retorno das aulas naqueles onde “não houve avanço efetivo da doença”.

“Se eles tivessem feito isto, as aulas já poderiam ter retornado em algumas cidades. Mas o trabalho não foi feito. Hoje, não há mente sã que possa conceber aulas presenciais, de forma geral, enquanto não tivermos a vacina”, explicou.

O parlamentar lembrou que o país está longe do início da vacinação em massa contra a covid-19. Segundo ele, a Índia, país que deveria entregar as primeiras doses do imunizante ao Brasil, proibiu, em 5 de janeiro, a comercialização do produto.

“São eles que produzem os lotes da AstraZeneca que viriam pra o Brasil. Portanto, enquanto não tivermos as duas doses da vacina disponíveis aos brasileiros não temos com ter aulas 100% presenciais, tampouco de forma híbrida com alguns alunos em sala de aula e outros com participação remota.” “Cabe ao governador Mauro Mendes, através da Secretaria de Saúde, buscar um contrato com os laboratórios produtores da vacina para que possamos tê-la, já que nacionalmente não a teremos tão cedo, porque o presidente Bolsonaro nos nega a vacina, a compra do imunizante pelo estado. Só assim teremos segurança sanitária para o retorno às aulas em todo o estado”, concluiu o parlamentar.