Presidente do PT deve assumir cargo na Câmara

O presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Wendell Girotto, deve ser o novo secretário de Administração da Câmara de Rondonópolis. O nome foi confirmado pelo novo presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), que também confirmou o nome de Kleber Paulino na secretaria de Finanças do Legislativo.

Sócio do vereador petista Junior Mendonça em um escritório de advocacia, Girotto é advogado e milita há anos na questão agrária, sendo um dos cabeças do movimento 13 de outubro, que luta pela reforma agrária no país. A sua indicação para o cargo é parte do acordo político que levou Mendonça a apoiar a eleição de Roni Magnani para a presidência da Câmara e o próprio Mendonça para o cargo de 2º vice-presidente.

Já Kleber Paulino continuará no cargo que já vem exercendo a alguns anos, a secretaria de Finanças, e se acordo com o presidente do Legislativo, essa é uma indicação técnica, pois o secretário sequer tem filiação partidária.

Demais secretarias

Para as demais secretarias da Câmara, a de Comunicação e Legislativa Institucional, ainda não foram definidos os nomes para assumirem as pastas, o que deve ser debatido ainda hoje com o conjunto dos vereadores.