PRF apreende 360 quilos de pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 360 quilos de pasta base de cocaína. O material estava dividido entre 360 tabletes e escondido em um compartimento especial de um caminhão. A droga, avaliada em R$ 45 milhões, foi apreendida na noite de quinta-feira (28), em Nova Mutum-MT.

Segundo informações da PRF, o caminhão estava estacionado no pátio de uma fazenda. Quando foi abordado, o motorista, 43 anos, mostrou bastante nervosismo e apresentou informações desconexas quanto a origem e destino da viagem, motivando a fiscalização.

Aos policiais, o motorista disse que a droga foi carregada em Nova Lacerda-MT e que levaria para o Estado de São Paulo. O suspeito ainda disse que essa seria a terceira viagem que faria transportando entorpecente.

Durante verificação no sistema da PRF, foi observado que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do cavalo trator apresentava queixa de extravio em 2018, fato registrado em Poxoréu-MT. E com o motorista, estava um documento com sinal de adulteração.

O suspeito e o material apreendido foram levados à Delegacia de Polícia de Nova Mutum. O caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.