Primeira ordem do Dia do Ano 2021 trata sobre Covid-19

Na primeira reunião da ordem do dia, da atual legislatura, os novos vereadores debateram a formação das comissões temáticas da Câmara de Vereadores. No entanto, o processo ficou prejudicado em razão da ausência de três parlamentares que estão em fase de recuperação de Covid-19.

Marildes Ferreira (PSB), Doutor Jonas (SD) e Adilson do Naboreiro (SD) foram infectados na semana passada e não puderam participar da reunião desta terça-feira.

Com isso, a escolha será programada para segunda-feira (18) e terça-feira (19).

Para a sessão desta quarta-feira (13) não haverá votações, pois não houve projetos do executivo e do legislativo para serem discutidos na ordem do dia.

O vereador José Felipe Horta, o Doutor José Felipe (Podemos), explicou que a Santa Casa de Rondonópolis, está em dificuldades financeiras diante dos valores da tabela SUS, que estão defasadas.

Por outro lado, Adonias Fernandes (MDB) destacou que os parlamentares devem ter conhecimento que o município é um repassador dos repasses federais e estaduais.

Uma sugestão dada foi que a Santa Casa assuma também uma parcela das cirurgias eletivas. A Câmara e a Santa Casa devem se reunir em breve para tratar desses assuntos.

O presidente da Casa, o vereador Roni Magnani (SD) destacou que as fotos oficiais dos vereadores e da Câmara estão disponíveis no site do Legislativo.