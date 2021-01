Projeto Conte Comigo será lançado nesta sexta-feira em Mato Grosso

Com o objetivo de orientar a juventude sobre problemas sociais como ansiedade, baixa autoestima e insegurança, o “Projeto Conte Comigo” será lançado em Cuiabá, nos dias 29 e 30 de janeiro, às 19h30, na Assembleia de Deus Manancial de Adoração, localizada no bairro 8 de Abril. O projeto é de autoria do deputado estadual Thiago Silva (MDB) e coordenado pelo jovem Gabriel Tomás.

Durante os dois dias do projeto, o palestrante de São Paulo, Pastor Joel Medina, irá abordar os impactos que a ansiedade ocasiona na vida de crianças e jovens e a importância da inteligência socioemocional. A programação faz parte do trabalho do deputado Thiago, que aborda o “Janeiro Branco” e a necessidade do debate sobre a saúde mental da população.

“Criamos esse projeto pensando principalmente no futuro da juventude que precisa estar preparada emocionalmente para os desafios que nos são impostos tanto na vida social quanto na profissional. Queremos expandir essas palestras para todo o Estado, pois irá fazer a diferença na formação da mocidade”, disse o deputado.

De acordo com o coordenador Gabriel Tomás, os ingressos para a palestra são gratuitos e o projeto está sendo desenvolvido com planejamento e carinho, para trazer a melhor orientação possível para a juventude.

“Amigos e jovens de Cuiabá, quero fazer um convite para nosso projeto, onde vamos palestrar sobre a ansiedade e com certeza irá servir de alento para sua vida”, disse o Pastor Joel Medina.

O evento contará com medidas de distanciamento social e higienização de acordo com os padrões dos órgãos de saúde e é obrigatório o uso de máscara. Mais informações: (65) 98415-1082.