Quase 200 adolescentes estão internados com Covid-19

Quase 200 adolescentes estão internados hoje em Mato Grosso com Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta-feira (15) no painel epidemiológico.

São exatos 173 pacientes com menos de 20 anos em hospitais públicos, lutando pela vida contra a Covid-19.

Esta faixa etária já é a terceira mais contaminada em Mato Grosso, atrás dos adultos entre 31 e 40 anos, que lideram o ranking de infectados, seguida por pessoas de 21 e 30 anos.

Apesar de ter a maior taxa de óbitos, os idosos estão entre os que menos se contaminaram. Isso reforça a tese de agressão do vírus a pessoas com mais de 61 anos ou portadoras de comorbidades.

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, falou sobre o avanço do vírus no Estado e a provável segunda onda. “Infelizmente, com a taxa de ocupação de UTI’s crescendo nessa média, até o final do mês não teremos mais leitos”, destacou o secretário, que não escondeu a preocupação.