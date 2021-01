Rainha Elizabeth de 94 anos toma vacina contra covid-19 e recomenda

A Rainha Elizabeth II, 94 anos, e o marido dela, o Príncipe Philip, 99 anos, tomaram a vacina contra a covid-19, confirmou o Palácio de Buckingham neste sábado (9).

De acordo com o jornal The Telegraph, a decisão de tornar pública a notícia foi tomada pessoalmente pela Rainha com a intenção de evitar especulações sobre o assunto e também para incentivar a população a fazer o mesmo.

A aplicação aconteceu dentro do Castelo de Windsor e foi feita por um médico particular. Em geral, as informações sobre a saúde da família real britânica são mantidas em sigilo.

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação, em 8 de dezembro, com a autorização da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech pelas autoridades de saúde. Até agora, o país já imunizou mais de 1,5 milhão de pessoas contra a covid-19.

Nesta semana, os britânicos passaram a receber também a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa farmacêutica AstraZeneca. Nas próximas semanas, a vacina da Moderna começará a ser aplicada.

O Reino Unido está em seu terceiro lockdown, quando as pessoas são impedidas de circular pelas ruas e o comércio proibido de funcionar normalmente, por conta do aumento do número de casos da doença.

Em dezembro passado, o primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou que o país havia identificado uma variante de coronavírus que seria mais agressiva do que aquela que começou a circular na China. A notícia fez diversos países proibirem a entrada de pessoas que estiveram no Reino Unido.