Rastreador de celular auxilia na prisão de suspeito de roubo

Uma equipe da Rotam prendeu na noite desta quinta-feira (08) um homem por roubo, no bairro Jardim Araça, na capital.

A informação chegou via 190 que dois criminosos armados, em uma motocicleta Honda CG preta, rederam várias pessoas que estavam em um salão de beleza. Na ação, eles levaram celulares, dinheiro e um anel de uma cliente.

Uma das vítimas disse aos policiais que monitorava seu celular levado via rastreador. A localização apontava um bairro na cidade de Santo Antônio de Leverger. No imóvel, um dos suspeitos foi encontrado. Ele estava com a moto usada no crime.

Questionado, disse que o resto dos produtos roubados estava com seu comparsa que conhecia por apelido. Esse suspeito não foi localizado. A motocicleta usada no roubo foi apreendida.