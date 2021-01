Reunião com a PM define medidas para decreto municipal

O Prefeito Isaack Castelo Branco de Tesouro -MT se reuniu na manhã de hoje (19) no gabinete, com Subtenente Sargento Vieira, o Sargento Francisley e o Cabo Kaneyoshi para conversarem sobre novas medidas restritivas a fim de combater ainda mais a disseminação da Covid-19.

De acordo com o Subtenente Vieira, seguir as medidas do estado é importante, mas diz que é preciso fazer um decreto municipal mais restritivo, principalmente, proibindo aglomerações na área do festival de praia (margem do Rio Garças), cachoeiras, bares, praças públicas e com controle com aferição da temperatura de quem entra na cidade.

“Como nós estamos nas ruas trabalhando presenciamos aglomerações, e para essas ações que vamos começar queremos a presença do pessoal da saúde, da vigilância epidemiológica, para nos acompanhar e prestar informações sobre o risco da pandemia no município, ” disse o Subtenente Vieira.

A vereadora Lidiane Souza (PODE) participou da reunião e pediu que seja feito um decreto mais severo. “Não falo para fazer lockdown, porém temos os bares e lanchonetes cheias, pessoas que estão em isolamento e que estão andando pelas ruas, é preciso fazer algo para acabarmos com isso, ou vamos continuar presenciando os casos aumentarem na nossa cidade,” falou a vereadora.

No último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram notificados 301 casos desde o início da pandemia, desses, 184 descartados, 28 suspeitos em isolamento, 89 confirmados, 12 ativos em isolamento, 6 óbitos, 45 familiares em isolamento e 71 pessoas recuperadas da Covid-19.

O prefeito relatou que o jurídico já está trabalhando na criação do decreto municipal que em breve será divulgado, e lembrou que é preciso consciência de todos neste momento de pandemia.

“As primeiras doses da vacina da Covid-19 já estão perto de chegar no nosso município, a Secretaria Municipal de Saúde já está terminando de elaborar o Plano Municipal de Imunização determinando todas as fases da vacinação, então, neste momento precisamos continuar nos cuidando, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS, para evitarmos o aumento de casos no nosso município, ” relatou Isaack Castelo Branco.