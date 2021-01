Ricardo Costa deverá assumir comunicação da prefeitura

O jornalista Ricardo Costa, que por muitos anos atuou no Portal AgoraMT, do qual era um dos sócios, foi convidado pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) para assumir o Gabinete de Comunicação em sua nova gestão. Ele ainda não teria aceitado o cargo, mas é tida como certa a sua participação na estratégia de comunicação do prefeito, que pretende se candidatar em 2022 para algum cargo estadual ou federal, precisando para tanto de uma boa estratégia de comunicação, que potencialize e leve seu nome para todo o estado.

As informações apuradas são conta de que o jornalista estaria em viagem, mas ele deve sim aceitar o convite, já que atuou firme na campanha de reeleição de Pátio, contribuindo de forma significativa para a reeleição do prefeito. A definição deve acontecer ainda nessa semana, assim que ele chegar de suas férias na cidade.

Gauchinho do União

Situação bem diferente vive o atual presidente do União Esporte Clube, Edicarlos Olegini, o Gauchinho, que depois de ter o nome bastante citado pela imprensa como possível novo secretário de Esportes de Rondonópolis, parece ter sido escanteado por Pátio e o seu nome perdeu força, sendo remotas as chances de ter o nome confirmado no cargo.

Mas como a política é uma nuvem, que hora está aqui e logo não está mais, mudando constantemente, é possível que seu nome possa ser indicado pelo seu partido para a função, já que foi candidato a vereador na chapa que apoiou o projeto de reeleição de Pátio pelo partido de seu vice, Aylon Arruda, o PSD, mesmo partido do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, um dos principais aliados políticos do prefeito.