Rondonópolis é a cidade que mais gera emprego em MT

Rondonópolis fechou 2020 como o município mato-grossense que mais gerou empregos. Mesmo com a pandemia, a cidade registrou em saldo positivo de 2.315 novas vagas de trabalho formal criadas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicados pelo Ministério da Economia.

No acumulado de 2020, foram demitidos um total de 29.367 trabalhadores e contratados 31.682, gerando um saldo de 2.315 postos de trabalhos novos. A maior parte das novas vagas abertas foram ocupadas por homens (1.636), enquanto as mulheres foram empregadas em 679. As vagas abertas em 2020 foram ocupadas em sua maioria por trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos com Ensino Médio Completo.

Conforme os dados do Caged, Rondonópolis começou o ano de 2020 com 669 novas vagas de trabalho abertas já em janeiro, com fevereiro mantendo os índices positivos de geração de empregos com a criação de 533 vagas de trabalho na cidade.

O início da pandemia em março, impactou diretamente na geração de empregos em Rondonópolis, com o fechamento de 86 vagas, com o maior saldo negativo gerado em abril, quando 1.044 vagas de trabalho fechadas.

A recuperação teve início em junho com a cidade voltando a gerar empregos. Neste mês, 244 novas vagas foram criadas. Em julho, a cidade gerou 509 novos postos de trabalho. E, nos meses seguintes, de agosto a dezembro, Rondonópolis manteve o saldo positivo na geração de empregos, com destaque para os meses de outubro (475) e novembro (416).

Setores que mais geraram empregos

Em 2020, o setor de serviços se destacou como o que gerou mais postos de trabalho na cidade. No acumulado do ano foram criadas 1.555 novas vagas. Em segundo, ficou a construção civil, que proporcionou a abertura de 366 vagas novas. Seguido do comércio, que mesmo em meio a pandemia, promoveu a abertura de 248 postos de trabalhos novos no ano.

A indústria também teve saldo positivo de empregos e abriu em 2020, 142 novas vagas de trabalho, assim como o setor agropecuário, com saldo positivo de 4 vagas.

Destaque em Mato Grosso

No Estado, Rondonópolis termina 2020 como a cidade que mais criou postos de trabalho (2.315), na frente de Várzea Grande, com saldo de 1.170 novas vagas abertas, de Sinop, com 1.828, de Sorriso, que abriu 1.408 vagas de trabalho, de Primavera do Leste, que criou 1.208 novos postos de trabalho e Lucas do Rio Verde, com 1.206.