Rondonópolis pode receber mais uma distribuidora de combustíveis

O prefeito José Carlos do Pátio e o vice Aylon Arruda receberam nesta quarta-feira (27) os proprietários da ATEM Combustível, Miqueias e Nadson Atem, para tratar de detalhes sobre o interesse da empresa em se instalar em Rondonópolis (MT).

O prefeito colocou a prefeitura à disposição dos empresários para contribuir no que for necessário para a concretização da vinda da empresa para a cidade. “Estamos à disposição para contribuir e auxiliar no que for possível”.

Durante a reunião, Pátio também falou ainda sobre o potencial econômico da cidade e crescimento populacional apresentado nos últimos anos, além de colocar a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição para atender os empresários.

Segundo Miqueias Atem, a empresa, com sede no Estado do Amazonas e atuante mais fortemente na região Amazônica, no setor de distribuição de combustível, já está trabalhando para se instalar na cidade. “Consideramos Rondonópolis uma cidade estratégica para nossos negócios”, disse e explicou que a empresa importa combustível e precisa transportá-lo de São Paulo até Rondônia pela ferrovia e estar em Rondonópolis é importante para a logística.

Com a implantação da empresa, os proprietários afirmam que seriam gerados pelo menos 80 empregos diretos na cidade. Para a construção, cerca de 400 pessoas seriam empregadas.