Rondonópolis recebe segunda remessa de vacinas contra a Covid-19

O município de Rondonópolis (MT) recebeu nesta terça-feira (26) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. As doses do imunizante chegaram de avião, por volta de 11 horas, e de lá foram encaminhadas para o Escritório Regional de Saúde, de onde serão distribuídas para os municípios da região.

As vacinas fazem parte de um pacote de 24 mil doses da vacina produzida pela Oxford em parceria com a AstraZeneca recebidas no último domingo (24) pelo governo do Estado. O imunizante foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde e são destinadas aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente ao combate da Covid-19.

Até o momento do fechamento desta reportagem, ainda não tinha sido divulgado a quantidade de vacinas que vieram para a cidade e nem quantas devem ficar em Rondonópolis.

As informações serão atualizadas a qualquer momento.

ATUALIZAÇÃO AS 13h15

Chegaram para o ERS de Rondonópolis 3.760 doses da vacina AstraZeneca (Osvaldo Cruz) e mais 1.700 doses da vacina CoronaVac (Butantan). Esse total será distribuído para os 19 municípios da região.