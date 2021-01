Rondonópolis recebeu apenas 4.980 doses de vacina; região ficará com 9.958

O município de Rondonópolis recebeu exatas 4.980 doses da vacina CoronaVac, imunizante contra a Covid-19 disponibilizada pelo Ministério da Saúde e repassadas pelo Governo do Estado. O total de vacinas permitirá a imunização de 2.490 pessoas, já que que cada uma destas receberá duas doses da mesma.

Nesse momento, acontece uma reunião no Gabinete do prefeito José Carlos do Pátio (SD), onde são discutidas um planejamento para o início da vacinação em Rondonópolis. A reunião deverá definir também quem deverá ser vacinado e onde isso acontecerá.

As primeiras informações repassadas pela diretora do Escritório Regional de Saúde, Marilza Vieira do Nascimento, é que do total de vacinas que ficarão em Rondonópolis, 5.166 doses serão destinadas prioritariamente para trabalhadores da área da Saúde, sendo 670 para trabalhadores do Hospital Regional. Outras 806 doses serão destinadas para indígenas da etnia Xavante.

A logística dentro do município ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e a previsão é que até o final da tarde de amanhã (20), esses profissionais já devem ter sido imunizados.

Os demais 18 municípios da região deverão começar a receber a sua cota da vacina a partir dessa quarta-feira (20) pela manhã. Ao todo, foram enviadas 9.958 doses da CoronaVac para o Escritório Regional de Saúde, sendo que 4.980 doses devem ficar em Rondonópolis e as demais 4.978 devem ser distribuídas proporcionalmente em relação ao número de habitantes de cada município.

A prefeitura deve convocar uma coletiva de imprensa ainda hoje para comunicar os detalhes a respeito do início da imunização da população da cidade.