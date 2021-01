Rondonópolis terá incremento de R$ 1 milhão para custeio da Saúde Básica

Rondonópolis irá receber uma verba de R$ 1 milhão do Ministério da Saúde para o incremento do custeio da Atenção Básica. A verba, que será destinada para a Prefeitura de Rondonópolis, é uma indicação do senador Carlos Fávaro.

O valor será repassado em duas parcelas, sendo R$ 500 mil em fevereiro e outros R$ 500 mil em março. O prefeito Zé Carlos do Pátio agradeceu o empenho do senador Carlos Fávaro para viabilizar estes recursos que serão utilizados para o custeio geral das unidades básicas de saúde do município.

“Serão R$ 1 milhão a mais para o custeio da Atenção Básica de Saúde, um dos setores mais sensíveis para a população. Agradecemos muito ao senador Fávaro por viabilizar a destinação deste recurso, que irá ajudar muito o município nesse momento tão crítico que estamos vivendo”.