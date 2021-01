Samuel L. Jackson aos 72 anos, recebeu a primeira dose do imunizante nos Estados Unidos

Aos 72 anos, ator registrou o momento em que foi receber a primeira dose do imunizante nos Estados Unidos

“Muito bom ver o grande Nicky Fury dando o exemplo para todas as gerações”. A brincadeira foi escrita por um dos seguidores do ator Samuel L. Jackson no Instagram.

Aos 72 anos, o intérprete do personagem da Marvel mostrou na internet que já tomou a primeira dose do imunizante. Ele revelou que foi vacinado no The Forum, arena famosa de Inglewood, nos EUA.

Nas hashtags da imagem, o ator fez piada: “Cuidado mundo, estou prestes a voltar com tudo”. Ele também incentivou, dizendo “eu peguei a minha, vá pegar a sua”.

Um detalhe que fez sucesso entre os fãs do ator é que ele foi vacinado usando uma máscara com desenhos dos Vingadores em versões fofas, incluindo o próprio personagem Nicky Fury: “Ele me ganhou pela máscara. Amo esse homem”, escreveu uma seguidora.