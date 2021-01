Sanear emite nota e lamenta morte de Terezinha Silva

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) emitiu uma nota, em que lamenta a morte da presidente da autarquia, Terezinha Silva, ocorrida na manhã de hoje (15), quando a mesma ia para o trabalho. Ela seguia no veículo oficial do Sanear, uma caminhonete Ford Ranger branca, quando dois homens em uma motocicleta vermelha emparelharam com o veículo em que ela estava e dispararam vários tiros, que a atingiram na região da cabeça, levando à sua morte.

Na nota, é feito um breve relato das circunstâncias que envolveram o crime e ela termina lamentando o ocorrido. “Todos os colaboradores do Sanear estão consternados com o ocorrido, lamentam a perda repentina e agressiva da mesma”, diz a nota.

Leia a íntegra da nota do Sanear:

NOTA

É com profundo pesar que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear recebeu a informação da morte da diretora presidente da autarquia. O ocorrido aconteceu na manhã de sexta-feira, onde a mesma foi alvejada por disparos de arma de fogo no trajeto de casa para o trabalho. Ela deu entrada às 7h10 na Santa Casa Rondonópolis, já sem vida. O motorista que conduzia o veículo nada sofreu. Foi ele que socorreu Terezinha. Todos os colaboradores do Sanear estão consternados com o ocorrido, lamentam a perda repentina e agressiva da mesma.