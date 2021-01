Saúde inicia distribuição de doses da segunda remessa de vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou nesta quinta-feira (28), a distribuição das doses da segunda remessa de vacinas contra o coronavírus encaminhadas pelo Governo do Estado. São 2.050 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz, que serão destinadas as unidades da rede pública e privada, como postos de saúde, clínicas e laboratórios para a imunização dos profissionais da saúde. Também foram recebidas mais 930 doses da CoronaVac, que será distribuída aos hospitais públicos e privados. Com as novas doses, poderão ser vacinados mais 2.980 profissionais que atuam na área da saúde de Rondonópolis.

Na primeira remessa de vacinas entregue no dia 20 de janeiro, o Município recebeu 2.241 doses da CoronaVac e vacinou até a manhã desta quinta-feira (28), 2.016 profissionais da área da saúde que ainda devem tomar a segunda dose em até 21 dias.

Nesta primeira remessa, a Saúde explica que o total de doses que cabem a Rondonópolis como determinou o Governo do Estado são 5.166. No processo de distribuição da vacina, o Governo de Mato Grosso reservou 671 doses do montante total (5.116) para o Hospital Regional de Rondonópolis, que não foram entregues para a Secretaria Municipal de Saúde, mas destinadas pelo Escritório Regional do Estado diretamente ao hospital. Do total destinado a SMS (4.495), foram recebidas 2.241 doses e em até 21 dias o Estado enviará mais 2.241 doses para completar a imunização dos profissionais de saúde que tomaram a 1ª dose e necessitam da 2ª.

Rondonópolis tem 7.227 profissionais que atuam na área da saúde para serem vacinados na Fase 1 de imunização conforme protocolo do Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A cidade tem o segundo maior contingente de profissionais da área para serem vacinados em Mato Grosso. Somente Cuiabá deve vacinar maior quantidade de profissionais no Estado.