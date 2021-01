Secel convoca contemplados em editais da Lei Aldir Blanc para capacitação

A partir da próxima terça-feira (26.01), a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT) inicia o projeto continuado de capacitação em prestação de contas. A qualificação é realizada em parceria com a organização social Ação Cultural e levará aprendizagem sobre demonstração, comprovação do objeto e execução financeira dos projetos contemplados nos editais estaduais da Lei Aldir Blanc.

Com o objetivo de garantir que os projetos distribuídos por todo o estado sejam executados de forma correta, segura e dentro das normas estabelecidas nos editais, o curso é disponibilizado de forma online e presencial. Além dos web-encontros com o passo a passo de como elaborar relatório de prestação de contas, todos os proponentes dos 570 projetos selecionados receberão atendimento personalizado via telefone caso necessitem.

De acordo com os editais, a prestação de contas deverá ser entregue em, até no máximo, trinta dias após o término do prazo de execução do projeto.

As capacitações foram segmentadas por território cultural, delimitando os municípios participantes a cada data. Para realizar a inscrição, o proponente deve acessar os links informados em seu respectivo território cultural, conforme programação abaixo.

Território Cultural Teles Pires

Data: terça-feira (26.01)

Horário: 18h às 21h

Participantes: Proponentes dos municípios de Alta Floresta, Colíder, Matupá, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Feliz Natal, Nova Ubiratã e União do Sul.

Link de inscrição: AQUI

Território Cultural Paraguai-Guaporé

Data: terça-feira (26.01)

Horário: 18h às 21h

Participantes: proponentes dos municípios de Araputanga, Cáceres, Comodoro, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Sapezal

Link de Inscrição: AQUI

Território Cultural Juruena

Data: quarta-feira (27.01)

Horário: 18h às 21h

Participantes: proponentes dos municípios de Barra do Bugres, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Diamantino, Juína, Juara, Nova Olímpia e Tangará da Serra

Link de Inscrição: AQUI

Território Cultural Araguaia

Data: quarta-feira (27.01)

Horário: 18h às 21h

Participantes: proponentes dos municípios de Barra do Garças, Canarana, Nova Xavantina, Querência e Ribeirão Cascalheira

Link de Inscrição: AQUI

Território Cultural Vermelho

Data: quinta-feira (28.01)

Participantes: proponentes dos municípios de Campo Verde, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leverger

Link de Inscrição: AQUI

Território Cultural Cuiabá – Grupo 01

Data: segunda-feira (01.02)

Horário: 18h às 21h

Participantes: proponentes do Município de Cuiabá contemplados nos editais Circuito de Mostras e Festivais, Conexão Cultura Jovem, MT Criativo e Conexão Mestres da Cultura

Link de Inscrição: AQUI

Território Cultural Cuiabá – Grupo 02

Data: terça-feira (02.02)

Horário: 18h às 21h

Participantes: proponentes do Município de Cuiabá contemplados no edital MT Nascentes

Link de Inscrição: AQUI

Território Cultural Cuiabá – Grupo 03

Data: quarta-feira (03.02)

Horário: 18h às 21h

Participantes: proponentes dos municípios de Barão do Melgaço Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Poconé, Rosário Oeste e Várzea Grande

Link de Inscrição: AQUI