Secretário de Saúde de MT retorna ao trabalho

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, retornou ontem (11) ao trabalho, depois de se afastar para tratar da saúde no último dia 28 de novembro e ficar internado por vários dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se tratou de uma pneumonia e uma infecção no ouvido.

Já em São Paulo, Figueiredo testou positivo pela 2ª vez para a Covid-19, depois de ter tido a doença em junho. Mesmo assim, conseguiu se curar e reassume seus trabalhos, oportunidade que muitos que não tiveram a estrutura médica e hospitalar que o secretário teve à sua disposição não tiveram.

Agora, a torcida é para que com as energias renovadas e com a saúde restabelecida, o secretário consiga implantar medidas que contenham a proliferação da Covid-19 entre a população do estado, que já ceifou a vida de cerca de 4,7 mil mato-grossenses.