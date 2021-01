Seduc e SES realizam reunião para discutir modelo de retorno às aulas

As Secretarias de Estado de Educação (Seduc-MT) e de Saúde (SES-MT) realizam, nesta quinta-feira (14.01), a partir das 09h, um debate ampliado sobre o modelo que será adotado no retorno às aulas. Foram convidados representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep), Fórum Estadual de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime), Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Ministério Público do Estado (MPE), senadores, deputados federais e estaduais.

O amplo debate será feito no auditório da secretaria, com a participação dos secretários Alan Porto (Seduc) e Gilberto Figueiredo (SES), além de membros do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-MT) que vão expor a realidade da Covid-19 no Estado.

A reunião será transmitida pelo canal da Seduc no You Tube.

O QUE: Reunião para discutir o modelo de retorno às aulas na rede estadual de educação em MT

QUANDO: Quinta-feira (14/01), às 9h.