Solidariedade organiza ato em homenagem à Juary Miranda e provoca aglomeração

O Solidariedade, partido ao qual o ex-vereador Juary Miranda, morto por volta de 12 horas de ontem (2) vitimado pela Covid-19, era filiado, fez um ato em sua homenagem na manhã de hoje (3) em frente à Santa Casa, onde o político esteve internado até morrer. A homenagem contou com muita emoção, discursos vibrantes do prefeito José Carlos do Pátio e do presidente da Câmara, Roni Magnani, que enalteceram as qualidades do político e amigo que se foi.

Na presença de um grande número de amigos e companheiros de militância política do morto, Zé do Pátio assinou o decreto de luto oficial por três dias e discursou para homenagear o amigo de política. “Meu amigo, meu irmão. O homem que me deu um exemplo de vida como ser humano e como político. Eu quero aqui dizer que o vereador Juary é insubstituível”, disse o prefeito, que foi às lágrimas enquanto discursava.

Outro que também se emocionou ao lembrar do amigo foi o novo presidente da Câmara, Roni Magnani. “Ele era simplesmente um cara preparado para cuidar de pessoas. Essa sabedoria, essa humildade, esse carinho, esse olhar diferente para cada um de nós. Em saber respeitar a diferença de todos, saber respeitar a opinião de todos. Então, eu tive oportunidade de aprender com o Juary enquanto aluno na faculdade e como vereador dentro da Câmara”, disse o emocionado Roni Magnani.

A filha de Jaury Miranda, Jaqueline, também falou aos presentes e lembrou que algumas das últimas palavras do ex-vereador antes de ser internado foi de amor à ela e à família.

Após as falas, os presentes fizeram um cortejo fúnebre até o Cemitério da Vila Aurora, onde o ex-vereador foi sepultado.

Covid-19

Essa foi a segunda vez que a militância do Solidariedade se aglomera para prestar homenagens a um dos seus em menos de uma semana. Antes, estes já haviam se reunido para o cortejo fúnebre o ex-assessor Celson Antônio de Carvalho, o Celsão, morto no último dia 29, outra figura importante e querida pelo grupo mais ligado ao prefeito Zé do Pátio.

Nos dois casos, as homenagens foram muito bonitas e justas, pois se tratava de pessoas importantes e queridas por todos, mas é importante lembrar a todos que as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde é para que se evitem as aglomerações dos funerais e sepultamentos. Até para que se pare de ter a quem homenagear.