Super recomendado antes dos exercícios físicos, o “caju” também fortalece os ossos e previne doenças cardíacas

Ela é vistosa, macia, suculenta e, acima de tudo, saudável! Uma das frutas símbolo da tropicalidade brasileira, o caju – muito consumido através de seu tradicional suco – carrega um verdadeiro arsenal de nutrientes para a nossa vida! Rico em diversas substâncias essenciais ao corpo, ele proporciona ao organismo uma potente proteção que vai de problemas mais simples como gripes e febres aos mais complexos como o câncer.

Benefícios do caju em nossa alimentação

O caju é uma excelente opção para agregar nutrientes à dieta, seja ela de perda de peso e/ou emagrecimento, e pode ser consumido de diversas formas: fresco, como suco, cozido com curry, fermentado em vinagre, em forma de molho-tipo chutney – e até mesmo, acompanhando drinques. A nutricionista Liliam Teixeira nos apresenta cinco benefícios essenciais do consumo de caju para a nossa vida.

Caju fortalece sistema imunológico, sangue e ossos

Dentre os vários nutrientes do caju, a vitamina C é quem mais se destaca. Segundo a nutricionista, sua composição é, em média, cinco vezes maior do que na laranja, o que dá reforço significante ao sistema imunológico. “O caju amarelo é o mais rico em vitamina C, tendo em torno de 220 mg por unidade”, revela a especialista.

Além da vitamina C, que já é conhecida por fortalecer nosso organismo, a fruta também contém zinco, que desempenha um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico contra infecções e na cicatrização de feridas, e é extremamente importante durante a gravidez para o crescimento da criança. E, para completar, o caju e ainda tem ferro e cálcio, minerais eficazes de combate à anemia e fortalecimento dos ossos.

Fruta protege o coração e castanhas de caju evitam doenças cardiovasculares

O teor de gordura do caju é menor do que a maioria das outras frutas e, por isso, é ótimo para a saúde do coração. Segundo estudos, ela ajuda e reduzir os níveis de triglicerídeos, que, quando elevados, aumentado a incidência de doenças cardíacas. As castanhas de caju também são ricas em antioxidantes, que diminuem o risco de doenças cardiovasculares.

Previne e combate o câncer

O caju tem muitos flavonoides, pigmentos que possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antitumorais, ateroscleróticas, entre outras: “Ela é rica em licopeno e betacaroteno, que ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer, assim como o cardanol e o ácido anacárdico”, destaca a profissional.

De acordo com pesquisas, esses compostos que inibem a proliferação de tumores atuam diminuindo o “estresse oxidativo” e com isso evitando e combatendo vários tipos de câncer, como o de mama, cólon e próstata.

Deixa pele e cabelo mais jovens e bonitos

O caju é rico no mineral cobre, que faz parte de muitas enzimas como a tirosinase, que converte a tirosina em melanina, o pigmento que dá ao cabelo e à pele a sua cor. Sem o cobre, essas enzimas não conseguiriam fazer seu trabalho e a pele e cabelo perderiam o viço.

Os antioxidantes contidos no caju ajudam proteger as células do envelhecimento provocado pelos radicais livres, mantendo a aparência como um todo jovem por mais tempo.

Dá mais energia para fazer exercícios

Para atletas de exercícios de resistência, o caju é um alimento indispensável. Ele é rico em aminoácidos de cadeia ramificada (conhecidos como BCAA), que aumentam a capacidade de utilização da gordura como fonte de energia e assim melhorando a capacidade física. O BCAA aumenta o glicogênio hepático e muscular, o que culmina numa maior utilização da gordura como fonte energética durante o exercício.