Suspeitos invadem loja e roubam armas de policiais

Dois homens invadiram uma loja de materiais para construção hoje de manhã na região do CPA (Centro Político e Administrativo) em Cuiabá. Os suspeitos, que pretendiam roubar o estabelecimento, acabaram levando as armas de dois policiais que estavam na loja no momento do assalto.

Os dois policiais são clientes da loja e estavam na fila do caixa. A dupla fugiu em uma moto. As imagens foram disponibilizadas para a Polícia Civil, que investiga o caso. Mas até agora ninguém foi preso.

A reportagem do Agora MT teve acesso a parte das imagens. Um dos suspeitos está de camiseta cinza e boné marrom, assim que entra na loja ele saca a arma. O comparsa dele fica de capacete rosa, durante a ação.

Veja o vídeo: