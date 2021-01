Taxista sofre tentativa de assalto no Mathias Neves II

Um taxista foi vítima de uma tentativa de assalto na noite desse sábado (2). O crime aconteceu por volta de 19h30, mas o taxista reagiu ao assalto e o assaltante acabo fugindo a pé sem nada levar.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o taxista A.S.M.S.J., de 34 anos, contou aos policiais que tinha ido até o bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis, para buscar um passageiro, na Rua 10, quadra 16, mas ao chegar no local, um indivíduo negro trajando um moleton de cor clara o abordou.

Esse indivíduo estava com uma arma de fogo e anunciou um roubo, mas o taxista não quis entregar seu veículo e reagiu ao assalto, o que assustou o assaltante, que fugiu correndo sentido à Rua Rio Branco.

Os policiais chegaram a fazer contato com o celular que tinha telefonado pedindo o táxi, mas a proprietária do mesmo informou que tinha emprestado o aparelho para um menor de idade de apenas 14 anos, iniciais J.R., que moraria no Residencial Dona Neuma, que teria pedido o táxi.

As autoridades agora devem entrar em contato com a família do mesmo para esclarecer os fatos e tomar as providências que o caso requer.