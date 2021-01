Telessaúde tem web aulas sobre hanseníase, câncer infantil, dengue e Covid-19

Com a proposta de capacitar profissionais e estudantes da área da saúde pública e privada para aprimorar a assistência prestada à população, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), por meio do programa Telessaúde, realizará uma série de web aulas no mês de janeiro.

Na terça-feira (12.01), às 16h (horário local), ocorre a primeira web aula do mês em que é celebrado o Janeiro Roxo. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia Aurélia Ester Veloso, ministrará um módulo sobre o perfil epidemiológico da Hanseníase em Mato Grosso.

A web aula seguinte será na quinta-feira (14.01), às 16h (horário local), e abordará o “perfil epidemiológico da hanseníase e sua relação com a Atenção Primária

à Saúde em um município hiperendêmico de Mato Grosso”. Ficará à frente da temática o coordenador do Centro de Referência de Hanseníase e Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, o enfermeiro Marcio Henrique de Souza.

Para a integrante do Núcleo Técnico Cientifico do Telessaúde e Doutora em Ciência Odontológica, Diurianne Caroline França, o serviço de tele-educação do Telessaúde é uma poderosa ferramenta que transpõe as barreiras geográficas e temporais.

“Por meio das tecnologias de informação e comunicação, mudamos a forma de ensino contribuindo para a qualidade das práticas profissionais, tanto na atenção primária como em outras áreas do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso”, avalia.

Outras webs aulas

A programação do mês continua com outras 12 web aulas. São elas:

18.01 às 10h – Experiência exitosa da região norte Araguaia Karajá no enfrentamento da hanseníase: a importância da governança da região;

19.01 às 16h – Hemofolia congênita e adquirida: diagnóstico e tratamento;

20.01 às 10h – Diagnóstico precoce do câncer infantil;

21.01 às 16h – Suporte Básico de vida em crianças;

22.01 às 10h – Experiência exitosa do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado (AAER) de Alta Floresta: Atuação do setor de sapataria no cuidado integral da pessoa com hanseníase;

25.01 às 10h – Experiência exitosa do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado (AAER) de Barra do Garças no cuidado compartilhado em hanseníase;

26.01 às 16h – Dengue x Covid-19: diagnóstico diferencial;

27.01 às 10h – Impactos ambientais da indústria dos substitutos do leite materno;

28.01 às 16h – Qualidade de vida do enfermeiro;

29.01 às 10h – Atenção integral na hanseníase e a odontologia.

Os interessados em participar das aulas podem acessar o canal do Tele Educa MT no YouTube 15 minutos antes do início das respectivas transmissões e se inscreverem gratuitamente. Após cada curso, os participantes receberão um certificado equivalente à 2h/aula. Durante a transmissão das web aulas, os participantes poderão registrar presença apontando a câmera do celular para o QR Code das imagens utilizadas para divulgação dos encontros.

A agenda completa do mês e mais informações podem ser acessadas no site www.telessaude.mt.gov.br