“Tive medo”, diz Cláudio da Farmácia, que se recupera da doença

Em isolamento domiciliar e se recuperando da Covid-19, o vereador Cláudio da Farmácia (MDB) diz que se sente bem melhor, com a redução dos sintomas da doença, mas revela que teve medo, não só temendo por sua vida, mas principalmente por sua esposa, que foi acometida com sintomas mais graves da doença.

Infectado pelo novo coronavírus ainda na semana passada, Cláudio da Farmácia iniciou imediatamente a tomar medicações recomendadas e passou a cumprir um isolamento domiciliar, para evitar novas contaminações. Além dele, a filha e a esposa também foram contaminados com a doença, mas no caso da sua esposa, os sintomas foram mais severos e ela acabou sendo internada na Santa Casa, já tendo mostrado uma boa melhora, mas segue hospitalizada e respira com auxílio de aparelhos.

“Estamos indo bem. Eu e minha filha continuamos em tratamento e isolados em casa, mas os sintomas já cederam bastante. Aquele cansaço e a perda do olfato e do paladar continuam, mas bem mais fracos, já melhorou bastante”, contou o parlamentar.

Segundo ele, o seu pulmão teve cerca de 30% de comprometimento, o que lhe causou bastante incômodo, mas no caso da sua esposa, os sintomas foram mais severos e ela teve cerca de 60% dos pulmões afetados pelo coronavírus, precisando ser hospitalizada. “Ela não foi entubada, mas respira por ventilação mecânica. Está lúcida e tenho falado com ela, por mensagem algumas vezes por dia”, explicou o vereador.

Sobre a doença, Cláudio da Farmácia diz ter sentido medo, nem tanto por ele ou pela filha, mas pela esposa, que teve sintomas mais fortes. “É um trauma realmente, eu tive medo, nem tanto por mim, mas pela minha esposa, porque a situação dela era bem mais grave que a minha. Era uma situação difícil, para ela respirar era uma dificuldade absurda. Então, bate aquele desespero na gente, mas a gente tem muita fé em Deus a creditamos na equipe médica que nos atendeu”, completou.

Consciente da gravidade da doença, ele aproveita para recomendar que a população tome todas as precauções para evitarem o contágio. “O melhor tratamento que tem é o distanciamento, é o uso da máscara, a assepsia com o uso do álcool em gel. Se não tiver necessidade de sair de casa, que não saia. Infelizmente, vivemos esse processo extremamente doloroso. Minha esposa está internada a alguns dias e algumas pessoas já morreram do lado dela. Então, se a pessoa puder evitar isso, é bom. Graças a Deus que começou a vacina no país, mas ainda não podemos relaxar os cuidados”, concluiu.