Tornozelado é preso depois de invadir residência e roubar roupas

Um homem foi preso pela Polícia Militar no início da tarde dessa segunda-feira (25), depois de ter cometido um roubo em uma residência e fugir do local pulando vários muros das casas vizinhas. O fato aconteceu por volta de 13h15, no bairro Jardim Belo Horizonte.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a vítima E.D.C.V., de 38 anos, estava em sua residência quando um desconhecido adentrou a mesma e se apossou de uma jaqueta de frio e um boné, para em seguida ameaçá-la com uma faca.

O homem, D.P., de 37 anos, empurrou violentamente a vítima e depois passou a enforcá-la sobre um sofá, dizendo para a mesma que se ela não ficasse quieta, iria matá-la.

Extremamente violento, ele acertou um soco no rosto da vítima, o que lhe causou uma grande lesão nos lábios. No momento em que tentou se defender das agressões, a mulher ainda foi ferida no pé direito.

Logo na sequência, o homem abandonou a faca e fugiu do local levando a jaqueta e o boné roubado na residência. Na fuga, ele pulou vários muros e cercas elétricas das casas vizinhas.

Após o ocorrido, a vítima acionou a PM, que localizou o suspeito ainda próximo do local. Assim que conseguiram deter o homem, os policiais perceberam que o mesmo usava uma tornozeleira eletrônica, que estava desligada no momento da prisão.

Ele foi algemado e levado para a 1ª Delegacia com diversas escoriações pelo corpo, resultantes da sua fuga por sobre os muros das residências. Ele agora responderá pelos crimes de ameaça, lesão corporal e violação de domicílio.