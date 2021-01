Tráfico, estelionato e aglomeração lideram denúncias no Ciosp

Mais de 70 tipificações criminais foram denunciadas aos números de emergência da Polícia Judiciária Civil (197) e o Disque Denúncia Nacional (181). Ao todo, de janeiro a dezembro de 2020 foram recebidas 7.963 ligações anônimas. No mesmo período de 2019 somaram 7.643, o que resulta em um acréscimo de pouco mais de 4% de um ano para outro. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

No topo da lista como o crime mais denunciado, está o tráfico de drogas, com 2.716 ligações. Em seguida vem estelionato, com 588 queixas e casos de aglomeração relacionados ao novo coronavírus, com 482 denúncias. Os números são recebidos no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A gerente de denúncias da Sesp, Daise Beckmann Morel Luck, disse que a maioria das reclamações quanto ao Covid-19 são por aglomeração. “Ano após ano percebemos que os crimes de tráfico de droga incomodam bastante a população, contudo, no ano passado, tivemos um número considerável de denúncias por descumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus”, enfatizou.

Ainda segundo Daise, as denúncias pelo coronavírus começaram em março, mesmo mês que foram decretadas as medidas de prevenção no Estado. Os meses que registraram o maior número de denúncias foram junho e julho, com 167 e 109 queixas, respectivamente.

Outras denúncias foram feitas em relação a formação de quadrilha (388), maus tratos a animais (343), uso e porte de drogas (338), ameaça (291), roubo (204), homicídio (202), dentre outros. O total de atendimentos do 197 correspondem aos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. No interior, as denúncias são direcionadas às delegacias municipais e regionais. Já o 181 recebe denúncias de todo o Estado.

Os canais disponíveis ao cidadão funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Após o recebimento da denúncia, a equipe de atendentes encaminha a unidade policial para a verificação e, em seguida, tem início a investigação. A depender da tipificação criminal denunciada, pode ocorrer o flagrante.

O Ciosp recepciona também os números de emergência da Polícia Militar (190), Corpo de Bombeiros Militar (193), Guarda Municipal (153), Trânsito do Município (118), Defesa Civil (199) e Polícia Rodoviária Federal (191).

Além dos canais disponíveis, o setor dispõe de um número celular com WhatsApp para receber denúncias e informações complementares (fotos e vídeos). O contato é 65 99991-1197. A identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto.