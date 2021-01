Unemat anuncia seleção para novas turmas de Direito e Jornalismo

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) se reuniu com o reitor da universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), Rodrigo Zanin, e o pró-reitor Alexandre Porto para tratar sobre emendas parlamentares destinadas pelo deputado para manter o curso de Direito e abertura do curso de Jornalismo em Rondonópolis em 2021. Durante a reunião, foi definido o modelo de seleção para as 200 vagas.

De acordo com o reitor, a emenda do deputado de R$ 1 milhão, que está na conta da Unemat, vai garantir a partir de março 100 vagas para o curso de direito, com seleção por meio do Enem. Já para jornalismo também serão 100 vagas e a universidade irá realizar um vestibular para o curso iniciar no segundo semestre deste ano.

“Estamos trabalhando muito para garantir aos nossos jovens mais oportunidades e acesso à universidade pública. A nossa bandeira é a educação e no total destinamos mais R$ 2 milhão em emendas para a garantia desses dois cursos de suma importância tanto para Rondonópolis quanto para os municípios da região. Continuarei trabalhando firme para que o filho do trabalhador tenha acesso ao curso superior gratuito e de qualidade”, disse Thiago Silva.

O reitor Rodrigo agradeceu a parceria do parlamentar para fortalecer a Unemat e o esforço para viabilizar novos cursos para Rondonópolis e região. Durante a reunião, também discutiram a necessidade de fomentar as áreas da ciência, tecnologia e a importância da industrialização para o desenvolvimento econômico dos municípios.